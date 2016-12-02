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ГД приняла закон о переводе военных прокуроров в другие регионы без их согласия

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Теги: Законотворчество, Государственная Дума, Москва, Россия
15:59 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон о переводе военных прокуроров в другие регионы без их согласия, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время на основании закона «О прокуратуре РФ» перевод прокурорского работника в другую местность допускается только с его согласия. В то же время согласно Положению о порядке прохождения военной службы перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую должность производится без его согласия.

В соответствии со сложившейся судебной практикой (постановление Президиума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2000 года) перевод военного прокурора к новому месту службы на равную воинскую должность может быть осуществлен с его согласия.

Имеющаяся правовая неопределенность в части регулирования порядка перевода к новому месту службы военных прокуроров затрудняет своевременное комплектование воинских должностей, особенно в военных прокуратурах, осуществляющих свою деятельность в условиях вооруженных конфликтов, дислоцированных в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, за пределами территории РФ, а также проведение плановой замены военнослужащих, отмечается в документе.

По состоянию на 1 апреля 2016 года в указанных военных прокуратурах проходят службу 448 военных прокуроров (27,5 процента общей численности), в том числе 64 — за границей РФ, в условиях вооруженных конфликтов и проведения контртеррористических операций. Из них свыше 200 офицеров выслужили установленные сроки прохождения службы в указанных местностях и имеют право на замену.

Кроме этого, перевод прокурорского работника, длительное время проходящего военную службу в одном регионе (на одной воинской должности), в иную местность является профилактической антикоррупционной мерой.

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ГД приняла закон о переводе военных прокуроров в другие регионы без их согласия

15:59 02/12/2016 Госдума приняла во втором и в третьем чтениях закон о переводе военных прокуроров в другие регионы без их согласия, говорится в сообщении нижней палаты парламента.
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