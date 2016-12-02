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ГД приняла закон об увеличении количества помощников сенаторов и депутатов

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Теги: Законотворчество, Совет Федерации ФС РФ, Государственная Дума, Москва, Россия
16:32 02/12/2016

МОСКВА, 2 дек — РАПСИ. Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом закон об увеличении количества помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с нынешних пяти до семи.

Соответствующие изменения планируется внести в статьи 37 и 40 ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации». Авторами законопроекта являются представители четырех фракций — Иван Мельников (КПРФ), Игорь Лебедев (ЛДПР), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Владимир Васильев («Единая Россия»).

Ранее отмечалось, что согласно документу «предлагается увеличить количество помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору с пяти до семи, а также финансирование их ежемесячного содержания — со 165 064 рублей до 231 084 рублей».

Лидеры фракций аргументировали необходимость изменений формированием Госдумы седьмого созыва по смешанной избирательной системе, в соответствии с которой половина депутатов избрана по одномандатным и многомандатным избирательным округам, другая половина — по федеральному избирательному округу, и возросшим объемом работы депутатов в регионах. Кроме того, 9 ноября 2016 года Госдума приняла поправки в регламент, которые обязывают депутатов лично рассматривать обращения граждан и отвечать на них.

Для наиболее полного обеспечения деятельности парламентариев, осуществляемой ими в соответствии с Федеральным законом, особенно в период отсутствия парламентариев в регионе, и предлагается увеличить количество помощников. По мнению депутатов, эта мера будет способствовать более оперативному реагированию на обращения граждан, позволит организовать постоянный прием населения в регионах, повысит результативность работы с избирателями, фракции в субъектах Федерации также получат дополнительную возможность для работы.

Предлагаемая дата вступления закона в силу 1 января 2017 года, общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для его реализации, в 2017 году составит 781 952 600 рублей.

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ГД приняла закон об увеличении количества помощников сенаторов и депутатов

16:32 02/12/2016 Государственная Дума приняла в первом чтении и в целом закон об увеличении количества помощников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы с нынешних пяти до семи.
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