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Президент подписал закон о введении штрафов за неисправное газовое оборудование

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Теги: Законотворчество, Владимир Путин, Москва, Россия
16:14 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума РФ 16 ноября приняла законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП) РФ в третьем чтении, Совет Федерации одобрил его 29 ноября.

Согласно документу, за нарушение требований к качеству выполнения работ или отсутствие работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, устанавливаются штрафы для граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей, для должностных лиц — от пяти тысяч рублей до двадцати тысяч рублей, а для юридических лиц — от 40 тысяч рублей до 100 тысяч рублей.

Аналогичные штрафы устанавливаются за уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, а также за отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования и за уклонение от замены такого оборудования.

При повторном нарушении законом устанавливаются штрафы от двух тысяч рублей до пяти тысяч рублей для граждан, от 10 тысяч рублей до 40 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет для должностных лиц и от 80 тысяч рублей до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности до 90 суток для юрлиц.

Если нарушение правил эксплуатации и содержания газового оборудования привели к аварии или несут угрозу причинения вреда здоровью людей, предусматриваются повышенные штрафы: для граждан на уровне от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч рублей до 400 тысяч рублей.

Изменения вступят в силу спустя 10 дней с момента официального опубликования закона.

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Президент подписал закон о введении штрафов за неисправное газовое оборудование

16:14 05/12/2016 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушение правил использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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