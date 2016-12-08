В ГД внесен проект о наказаниях за нарушение порядка на спортмероприятиях

11:02 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об административном наказании зрителей за грубое нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях, сообщается в четверг на сайте кабинета министров.

Документом предлагается внести изменения в положения Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается дополнить статью 20.31 КоАП нормой, устанавливающей наказание за грубое нарушение правил поведения, и определить, какие нарушения этих правил относятся к грубым.

Кроме того, предусматривается увеличение минимального размера штрафа с 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей, максимального – с 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, а также установление срока административного ареста от 10 до 15 суток за нарушение административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения (часть 5 статьи 20.25 КоАП). Для иностранных граждан и лиц без гражданства предлагается установить наказание за повторное или грубое нарушение правил поведения в виде административного штрафа от 10 тысяч рублей до 20 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России.

В настоящее время статьей 20.31 КоАП установлена административная ответственность за нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований.

Анализ правоприменительной практики показал, что с момента вступления в силу этой нормы (20 января 2014 года) на территории 60 субъектов Федерации в период проведения спортивных мероприятий составлено более 2 тысяч административных материалов. Основными нарушениями правил поведения были выбегание на поле, бросание на поле предметов, пронос и использование пиротехнических изделий, нецензурная брань, нахождение в пьяном виде. При этом своими действиями правонарушители создавали угрозу собственной безопасности, жизни, здоровью, а также зрителей, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования.

В 2014 и 2015 годах к правонарушителям были применены различные виды наказания: предупреждение, административный штраф, административный арест, обязательные работы, а в качестве дополнительного наказания применялся административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.

В то же время практика показала, что применяемые в соответствии с частью 1 статьи 20.31 КоАП санкции не оказывают на правонарушителей должного профилактического воздействия. В частности, по сравнению с 2014 годом в 2015 году отмечался рост числа использованных пиротехнических изделий при проведении спортивных соревнований. Возросло количество лиц, привлеченных к административной ответственности за нахождение в пьяном виде в месте проведения соревнований, а также за оскорбление других лиц.

Законопроект направлен на укрепление правопорядка, общественной безопасности и формирование у посетителей официальных спортивных соревнований законопослушного поведения и ответственности.