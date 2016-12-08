Госдума продолжит работу над проектом нового КоАП

РАПСИ

15:08 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании в четверг не рекомендовал к принятию в первом чтении проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и продолжит работу над ним, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Документ был подготовлен предыдущим (шестым) созывом Госдумы. На заседании комитета были отмечены существенные замечания к проекту нового КоАП, которые не позволяют рекомендовать его к принятию в первом чтении в данной редакции, отмечается в сообщении.

Комментируя проект документа, председатель комитета Павел Крашенинников отметил колоссальную работу, проделанную ранее при разработке и обсуждении нового КоАП. «Продолжение работы над проектом обусловлено его большой значимостью для всего населения страны, в связи с чем требует взвешенного подхода», — заявил депутат. Принимая во внимание вышесказанное, работу над проектом нового КоАП необходимо продолжить. В таких вопросах требуется руководствоваться принципом «не навреди», поэтому следует учесть все поступившие от экспертов замечания, — добавил Крашенинников.

В настоящее время не достигнута основная задача проекта — обеспечение единства, последовательности, внутренней непротиворечивости законодательства об административных правонарушениях. Присутствуют внешние рассогласования кодекса с действующими законодательными актами. Кроме того, важность тщательной и всесторонней проработки нового КоАП еще более возросла в связи с декриминализацией Уголовного кодекса и введением административной преюдиции.

"С момента внесения в Госдуму, проект кодекса многократно обсуждался с представителями разных ведомств и заинтересованных структур, в том числе с предпринимательским сообществом в октябре нынешнего года. После совещания проект документа был направлен в ведущие юридические ВУЗы страны для проведения правовой экспертизы и подготовки отзывов", — напомнил Крашенинников.

Обсуждение с предпринимательским сообществом показало, что к проекту нового КоАП имеется большое количество замечаний. По мнению представителей бизнеса, принятие кодекса в предлагаемой редакции может привести к ухудшению положения предпринимателей, что, как следствие, привлечет ограничение их экономической активности и негативно отразится на инвестиционном климате в стране.

В целом кодекс не создает необходимых условий для уменьшения административной нагрузки на бизнес, считает предпринимательское сообщество, а наоборот может способствовать ухудшению положения предпринимателей. Эти и другие замечания позволили представителям предпринимательского сообщества сойтись во мнении о необходимости существенной доработки проекта нового КоАП либо его полного снятия с рассмотрения в Государственной Думе, отмечается в сообщении.

Выводы деятелей науки, представленные в отзывах на проект, направленных в комитет, оказались во многом схожими с мнением бизнес-сообщества. Более того, у научных кругов вызвало нарекание общее усиление репрессивных мер нового КоАП и неадекватность предлагаемых санкций характеру правонарушений, что не будет соответствовать целям и задачам экономической политики государства. Критике подверглись и отдельные новеллы кодекса. Так, коррупциогенной была названа новелла, устанавливающая основанием для освобождения лица от административной ответственности «малозначительность правонарушения». Проект не дает определения понятию малозначительности и не указывает его признаков. Это может расширять возможности для злоупотреблений правоприменительными органами при использовании нового понятия, говорится в сообщении.