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Матвиенко выступает за ужесточение ответственности в сфере госзакупок

Контекст
Теги: Совет Федерации ФС РФ, Валентина Матвиенко, Москва, Россия
17:02 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за ужесточение ответственности за нарушения в сфере госзакупок, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

«Следует поставить вопрос об ужесточении персональной ответственности лиц, участвующих в государственных закупках»,— сказала Матвиенко, выступая на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.

В этой связи глава верхней палаты парламента напомнила, что составы преступлений за нарушения в этой сфере до сих пор отсутствуют в Уголовном кодексе. Этот законодательный пробел, как она считает, необходимо ликвидировать.

По ее словам, несовершенства закона о государственных закупках уже проявились достаточно очевидно. «Стандартной стала ситуация, когда победителем в аукционе становится предлагающий меньшую цену. Но дешево вовсе не означает хорошо. И зачастую в результате не только «скупой платит дважды», но страдают и даже гибнут люди».

В качестве примера глава верхней палаты парламента привела трагедию на Сямозере в Карелии. «Это ужасное для всех нас напоминание, что принцип экономии абсолютно неприемлем, когда речь идет о здоровье и безопасности детей», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

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Матвиенко выступает за ужесточение ответственности в сфере госзакупок

17:02 08/12/2016 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за ужесточение ответственности за нарушения в сфере госзакупок, говорится в сообщении верхней палаты парламента.
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