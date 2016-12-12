Депутаты предлагают ужесточить ответственность для коллекторов

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16:33 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. В Госдуму внесен законопроект об установлении уголовной ответственности в отношении коллекторов, превысивших полномочия при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, говорится в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от партии «Справедливая Россия». Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ, а также в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Инициаторы документа напомнили, что Госдумой принят и уже вступил в силу Федеральный закон «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Также внесены изменения в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В этих законах регулируется ряд вопросов, связанных с взаимодействием кредиторов и коллекторов с должниками. За нарушение требований закона предусмотрена административная ответственность.

Вместе с тем, согласно пояснительной записке к законопроекту, действия недобросовестных взыскателей, которые приводят к тяжким последствиям, имеют повышенный уровень общественной опасности и для их квалификации административной ответственности недостаточно. Осуществляя свою агрессивную деятельность, так называемые коллекторы в ряде случаев наносят непоправимый вред имуществу и здоровью не только должников, но и членов их семей. За такие деяния, безусловно, должна наступать уголовная ответственность, считают депутаты.

Так, за совершение лицом при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности действий, выходящих за пределы его полномочий, если эти действия сопровождались распространением сведений, позорящих должника, членов его семьи или близких родственников, законопроект предлагает установить уголовное наказание вплоть до четырех лет лишения свободы. За те же действия, совершенные группой лиц или повлекшие уничтожение имущества гражданина, предлагается применять уголовное наказание вплоть до восьми лет лишения свободы.

Если незаконные действия совершены с применением насилия или угрозой его применения в отношении должника и его родственников — до двенадцати лет лишения свободы. Соответствующие преступные действия, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего, а также повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, предлагается карать более сурово — вплоть до двадцати лет лишения свободы.