Комитет Госдумы создал рабочую группу по доработке закона об ОСАГО

18:19 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. В комитете Государственной Думы по финансовому рынку создана рабочая группа по доработке закона об ОСАГО, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Руководителем рабочей группы избран председатель комитета Анатолий Аксаков. Такие решения были приняты на заседании комитета 9 декабря при рассмотрении проекта о внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Инициатором законопроекта выступает депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Законопроектом предлагается установить приоритет ремонта поврежденного в ДТП транспортного средства над денежным возмещением, предоставить страховщику право выбора способа возмещения вреда (в натуральной или денежной форме), перечислить требования, которым должны соответствовать автосервисы, производящие ремонт транспортных средств в рамках системы ОСАГО.

В сообщении отмечается, что комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, поскольку законопроект призван оздоровить ситуацию, сложившуюся в ряде российских регионов и связанную с доступностью страховой услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Вместе с тем, как отметил Аксаков, законопроект в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков. В связи с этим основной целью рабочей группы при подготовке законопроекта ко второму чтению станет максимально сбалансированная редакция его текста, учитывающая в первую очередь интересы владельцев транспортных средств, ставших участниками ДТП, которые добросовестно исполнили возложенную на них Федеральным законом обязанность по заключению договоров обязательного страхования.

По мнению Аксакова, для того, чтобы автовладельцы были заинтересованы в восстановительном ремонте, а не в денежной компенсации, необходимо прекратить учитывать износ подлежащих замене деталей и узлов, дать возможность широкого выбора станций технического обслуживания. «Необходимо предусмотреть возможность транспортировки автомобиля с места ДТП в автосервис, четко обозначить максимальное расстояние до станций технического обслуживания, чтобы автовладельцу было удобно контролировать ход ремонта, и дать гарантии его качества», - заявил Аксаков.

Комитет считает целесообразным предоставить Банку России полномочия по установлению требований к организации восстановительного ремонта транспортных средств, к станциям технического обслуживания в части предельных сроков ремонта, сохранения гарантийных обязательств производителя автомобиля. «Это будет способствовать более оперативному решению проблем, возникающих при организации восстановительного ремонта, чем если бы подобные нормы были установлены в федеральном законе», - полагает Аксаков . По его мнению, в законопроекте следует установить и меры воздействия, которые могут быть применены Банком России к страховщикам, нарушающим свои обязанности по организации ремонта.

«Помимо этого, в законопроекте следует исчерпывающим образом обозначить случаи, когда натуральное возмещение причиненного вреда не может быть осуществлено, и потерпевшему полагается возмещение в денежной форме», - указал председатель комитета. Рабочей группе предстоит также определить порядок вступления в силу проектируемых норм, а также действие этих норм в отношении уже заключенных договоров ОСАГО.