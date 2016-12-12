Рейтинг@Mail.ru
 
12/12/2016 18:19
Премия Рунета-2013

Законодательство

Новости

Версия для печати

Комитет Госдумы создал рабочую группу по доработке закона об ОСАГО

Контекст
Теги: Законотворчество, ОСАГО, Москва, Россия
18:19 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. В комитете Государственной Думы по финансовому рынку создана рабочая группа по доработке закона об ОСАГО, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Руководителем рабочей группы избран председатель комитета Анатолий Аксаков. Такие решения были приняты на заседании комитета 9 декабря при рассмотрении проекта о внесении изменений в статью 12 Федерального закона от 25 апреля 2002 года «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Инициатором законопроекта выступает депутат Госдумы Михаил Емельянов.

Законопроектом предлагается установить приоритет ремонта поврежденного в ДТП транспортного средства над денежным возмещением, предоставить страховщику право выбора способа возмещения вреда (в натуральной или денежной форме), перечислить требования, которым должны соответствовать автосервисы, производящие ремонт транспортных средств в рамках системы ОСАГО.

В сообщении отмечается, что комитет поддержал концепцию законопроекта и рекомендовал Госдуме принять его в первом чтении, поскольку законопроект призван оздоровить ситуацию, сложившуюся в ряде российских регионов и связанную с доступностью страховой услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Вместе с тем, как отметил Аксаков, законопроект в большей степени ориентирован на соблюдение интересов страховщиков. В связи с этим основной целью рабочей группы при подготовке законопроекта ко второму чтению станет максимально сбалансированная редакция его текста, учитывающая в первую очередь интересы владельцев транспортных средств, ставших участниками ДТП, которые добросовестно исполнили возложенную на них Федеральным законом обязанность по заключению договоров обязательного страхования.

По мнению Аксакова, для того, чтобы автовладельцы были заинтересованы в восстановительном ремонте, а не в денежной компенсации, необходимо прекратить учитывать износ подлежащих замене деталей и узлов, дать возможность широкого выбора станций технического обслуживания. «Необходимо предусмотреть возможность транспортировки автомобиля с места ДТП в автосервис, четко обозначить максимальное расстояние до станций технического обслуживания, чтобы автовладельцу было удобно контролировать ход ремонта, и дать гарантии его качества», - заявил Аксаков.

Комитет считает целесообразным предоставить Банку России полномочия по установлению требований к организации восстановительного ремонта транспортных средств, к станциям технического обслуживания в части предельных сроков ремонта, сохранения гарантийных обязательств производителя автомобиля. «Это будет способствовать более оперативному решению проблем, возникающих при организации восстановительного ремонта, чем если бы подобные нормы были установлены в федеральном законе», - полагает Аксаков . По его мнению, в законопроекте следует установить и меры воздействия, которые могут быть применены Банком России к страховщикам, нарушающим свои обязанности по организации ремонта.

«Помимо этого, в законопроекте следует исчерпывающим образом обозначить случаи, когда натуральное возмещение причиненного вреда не может быть осуществлено, и потерпевшему полагается возмещение в денежной форме», - указал председатель комитета. Рабочей группе предстоит также определить порядок вступления в силу проектируемых норм, а также действие этих норм в отношении уже заключенных договоров ОСАГО.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Комитет Госдумы создал рабочую группу по доработке закона об ОСАГО

18:19 12/12/2016 В комитете Государственной Думы по финансовому рынку создана рабочая группа по доработке закона об ОСАГО, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-замминистра культуры Пирумов останется под стражей до 15 марта

17:20 12/12/2016 Лефортовский суд Москвы до 15 марта продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова, обвиняемого в хищении около 100 миллионов рублей при строительстве объектов культурного наследия, передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Экс-президент Внешпромбанка останется под арестом до 24 апреля

15:47 12/12/2016 Мосгорсуд до 24 апреля продлил срок содержания под стражей в отношении бывшего президента и одной из совладелиц Внешпромбанка Ларисы Маркус по делу о мошенничестве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

РБК подаст апелляцию на решение о взыскании по иску "Роснефти" 390 тыс руб

14:10 12/12/2016 РБК подаст апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы, который в понедельник по заявлению ОАО НК "Роснефть" взыскал с РБК и журналистов издания 390 тысяч рублей репутационного вреда, сообщил после вынесения судебного акта один из адвокатов ответчиков Алексей Мельников.

Мультимедиа

Инфографика: Как рассчитать налог на имущество для своей квартиры
Инфографика: Крупные амнистии в России за последние 20 лет
Инфографика: Как записать ребенка в первый класс: пошаговая инструкция
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера