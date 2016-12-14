Совфед одобрил федеральный бюджет на 2017-2019 годы

16:15 14/12/2016

МОСКВА, 14 дек — РАПСИ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Документ был принят Госдумой в третьем (окончательном) чтении 9 декабря. Согласно закону, доходы РФ в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей, в 2018 году — 14,029 триллиона рублей, в 2019 году — 14,845 триллиона рублей. Расходы в следующем году составят 16,241 триллиона рублей, в 2018 году — 16,04 триллиона рублей, в 2019 году — 15,987 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году предусматривается на уровне 3,2% ВВП, в 2018 — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 2,753 триллиона рублей и будет сокращаться до 2,011 триллиона рублей в 2018 году и до 1,142 триллиона рублей в 2019 году.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.

Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в ходе заседания в среду отметил, что документ базируется на консервативном варианте прогноза, который исходит из того, что на протяжении трех лет цена на нефть будет на уровне сорока долларов за баррель. «Такой подход вполне обоснован, ориентирует на решение поставленной Президентом России задачи снизить зависимость бюджета и российской экономики в целом от внешнеэкономической конъюнктуры и обеспечить финансовой системе высокий запас прочности», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, согласно сообщению СФ, в заключении комитета отмечается, что ко второму чтению законопроекта в Госдуме было внесено 515 поправок от субъектов законодательной инициативы, из которых 301 поправка была одобрена и 214 поправок были отклонены. От членов СФ поступила 21 поправка, из которых семь были одобрены.