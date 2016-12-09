ГД приняла в окончательном чтении федеральный бюджет на 2017-2019 годы

РАПСИ

12:08 09/12/2016

МОСКВА, 9 дек — РАПСИ. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

За документ проголосовало 315 депутатов, против - 99.

Согласно документу, доходы в 2017 году составят 13,488 триллиона рублей, в 2018 году — 14,029 триллиона рублей, в 2019 году — 14,845 триллиона рублей. Расходы в следующем году составят 16,241 триллиона рублей, в 2018 году — 16,04 триллиона рублей, в 2019 году — 15,987 триллиона рублей.

Дефицит бюджета в 2017 году предусматривается на уровне 3,2% ВВП, в 2018 — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП.

Дефицит бюджета в 2017 году составит 2,753 триллиона рублей и будет сокращаться до 2,011 триллиона рублей в 2018 году и до 1,142 триллиона рублей в 2019 году.

Цена на нефть в бюджете устанавливается в размере 40 долларов за баррель. При этом предполагается, что средний курс доллара в 2017 году составит 67,5 рубля, в 2018 году — 68,7 рубля, в 2019 году — 71,1 рубля.