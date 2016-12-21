ГД запретила участвовать в госзакупках судимым по экономическим преступлениям

12:07 21/12/2016

МОСКВА, 21 дек - РАПСИ. Госдума приняла в третьем (окончательном) чтении правительственный законопроект, согласно которому запрещается участвовать в государственных закупках лицам, имеющим судимость по экономическим преступлениям.

Проект закона о внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" разработан Минтрудом России во исполнение межведомственного плана мероприятий по предупреждению и пресечению "откатов", получаемых за исполнение государственного и муниципального заказа.

Документом предлагается дополнить обязательные единые требования к участнику государственных закупок. В частности, установить в качестве требований отсутствие у участника закупки судимости не только за преступления в сфере экономики, но и за преступления, предусмотренные статьями 289 "Незаконное участие в предпринимательской деятельности", 290 "Получение взятки", 291 "Дача взятки" и 291.1 "Посредничество во взяточничестве" УК РФ. Отмечается, что на участников закупок, у которых судимость погашена или снята, предлагаемые законопроектом требования распространяться не будут.

Кроме того, одним из требований, установленных законопроектом, является непривлечение юридического лица (участника закупки) к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица" КоАП РФ.

В сообщении Правительства РФ отмечается, что согласно данным судебной статистики количество юридических лиц, привлеченных к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 КоАП ежегодно увеличивается (в 2012 году - 60, в 2013 году - 164, в 2014 году - 244, в 2015 году - 431).