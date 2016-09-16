Глава "Роснефти" Игорь Сечин выиграл суд по иску к "Ведомостям"

17:35 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" Игоря Сечина к газете "Ведомости" и журналисту издания с требованием удалить публикации о строительстве особняка в Барвихе, сообщили РАПСИ в суде.

Сечин просил суд признать распространенные ответчиком сведения недостоверными, обязать ответчика опровергнуть их и опубликовать на сайте решение суда. Материальных требований к изданию заявлено не было.

"Была статья, мерзкая статья, совершенно абсолютно бессмысленная, про дом в Барвихе. Есть к ней претензии юридического характера… Материальных претензий в иске нет, но требуется опровержение искажения фактов и признание факта незаконного вторжения в личную жизнь и использования личных данных — это и есть предмет иска", — сказал ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

Поводом для обращения Сечина в суд стала публикация в газете "Ведомости" под заголовком "Сечин вьет гнездо в Барвихе". В данной статье говорится о том, что Сечин якобы приобрел земельный участок стоимостью в 60 миллионов долларов и площадью в 3 гектара возле барвихинского санатория на Рублевском шоссе. Автор статьи также отмечает, что соседние участки были приобретены его детьми.

Ответчик иск не признал и настаивал на том, что законодательство им никак не нарушено. Как ранее сообщал РАПСИ представитель издания, сторона ответчика не считает, что такой публикацией нарушила законодательство. Он также пояснил, что в исковых требованиях Сечин просит суд признать распространенные сведения недостоверными, так как считает это вмешательством в частную жизнь, а также опубликовать на сайте ответчика решение суда.

Ещё одним поводом для обращения Сечина в суд послужила публикация в "Новой газете": "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?".