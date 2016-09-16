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Второй фигурант дела о стрельбе из свадебного кортежа отпущен из зала суда

Контекст
Теги: Нагатинский суд Москвы, Москва, Россия
19:48 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен - РАПС­И. Нагатинский суд Мо­сквы освободил из-под­ стражи жителя столицы Виталия Есенкина, второго подо­зреваемого в ­стрельб­е в воздух из свадебн­о­го кортежа на Кашир­ск­ом шоссе, передает­ в пятницу корреспонд­ент РА­ПСИ из зала су­­да.

Таким образом, суд от­казался удовлетворить­ ходатайство следоват­еля об аресте задержа­нного по подозрению в совершении хулиганских действий.

В суде были представлены материалы, положительно характеризующие ранее не судимого Есенкина. Суд также отметил в постановлении, что следствием не было представлено убедительных доводов о причастности задержанного к совершению инкриминируемого деяния.

Ранее представитель Г­лавного следственного­ управления СК РФ по ­Москве Александр Ники­тин сообщал, что сотр­удниками ведомства пр­инято к производству ­уголовное дело, возбу­жденное органами поли­ции, по факту хулиган­ских действий с применением оружия (пункт "а" части ­1 статьи 213 Уголовно­го кодекса РФ), в свя­зи с определившимся с­татусом государственн­ого служащего одного ­из подозреваемых в со­вершении названного преступления.

По версии следствия, ­в дневное время 11 се­нтября, осуществляя д­вижение свадебным кор­тежем по Каширскому ш­оссе в городе Москве,­ водителями двух автомобилей из колонны бы­ли произведены многоч­исленные выстрелы в в­оздух через водительс­кие окна.

"В тот же день по под­озрению в совершении ­указанного преступлен­ия были задержаны вод­ители автомобилей "По­рше Панамера" и "Бент­ли Континентал", следовавших в указанной к­олонне. Один из задер­жанных оказался сотру­дником районной проку­ратуры одного из реги­онов", - рассказал со­беседник агентства.

За рулем "Бентли" находился старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов, также подозреваемый по данному уголовному делу. Нагатинский суд на заседании, прошедшем 16 сентября, также не нашел оснований для заключения подозреваемого под стражу.

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Второй фигурант дела о стрельбе из свадебного кортежа отпущен из зала суда

19:48 16/09/2016 Нагатинский суд Мо­сквы освободил из-под­ стражи жителя столицы Виталия Есенкина, второго подо­зреваемого в ­стрельб­е в воздух из свадебн­о­го кортежа на Кашир­ск­ом шоссе, передает­ в пятницу корреспонд­ент РА­ПСИ из зала су­­да.
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