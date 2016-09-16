Второй фигурант дела о стрельбе из свадебного кортежа отпущен из зала суда
Контекст
МОСКВА, 16 сен - РАПСИ. Нагатинский суд Москвы освободил из-под стражи жителя столицы Виталия Есенкина, второго подозреваемого в стрельбе в воздух из свадебного кортежа на Каширском шоссе, передает в пятницу корреспондент РАПСИ из зала суда.
Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство следователя об аресте задержанного по подозрению в совершении хулиганских действий.
В суде были представлены материалы, положительно характеризующие ранее не судимого Есенкина. Суд также отметил в постановлении, что следствием не было представлено убедительных доводов о причастности задержанного к совершению инкриминируемого деяния.
Ранее представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Александр Никитин сообщал, что сотрудниками ведомства принято к производству уголовное дело, возбужденное органами полиции, по факту хулиганских действий с применением оружия (пункт "а" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ), в связи с определившимся статусом государственного служащего одного из подозреваемых в совершении названного преступления.
По версии следствия, в дневное время 11 сентября, осуществляя движение свадебным кортежем по Каширскому шоссе в городе Москве, водителями двух автомобилей из колонны были произведены многочисленные выстрелы в воздух через водительские окна.
"В тот же день по подозрению в совершении указанного преступления были задержаны водители автомобилей "Порше Панамера" и "Бентли Континентал", следовавших в указанной колонне. Один из задержанных оказался сотрудником районной прокуратуры одного из регионов", - рассказал собеседник агентства.
За рулем "Бентли" находился старший помощник прокурора Шалинского района Чечни Магомед Гучигов, также подозреваемый по данному уголовному делу. Нагатинский суд на заседании, прошедшем 16 сентября, также не нашел оснований для заключения подозреваемого под стражу.