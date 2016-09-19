Суд 3 октября заслушает последнее слово блогера Носика и огласит приговор

12:37 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы 3 октября заслушает последнее слово известного блогера Антона Носика, обвиняемого в экстремизме из-за статьи про Сирию, и огласит приговор, сообщили РАПСИ в суде.

В ходе прений сторон, состоявшихся в понедельник в Пресненском суде, прокурор запросил 2 года заключения для Носика.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Носика стало размещение им в Сети статьи под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер отрицает свою вину и настаивает на том, что распространенная им информация является его мнением.

Носик обвиняется по статье 282 УК РФ. Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, либо другие виды наказания.

На время судебного процесса блогер остается под подпиской о невыезде.

Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.