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Суд признал законным продление ареста националисту Поткину

Сюжет: Дело националиста Александра Поткина (Белова)
Контекст
Теги: Экстремизм, Мещанский суд Москвы, БТА Банк, Московский городской суд, Александр Поткин (Белов), Москва, Россия
16:46 20/09/2016

МОСКВА, 20 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении националиста Александра Белова (Поткина), признанного виновным в создании организованного экстремистского сообщества на средства, похищенные в казахстанском БТА-банке, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Согласно постановлению Мещанского суда Москвы от 16 июня 2016 года срок ареста Поткина продлен до 21 сентября.

Ранее по совокупности преступлений Мещанский суд Москвы назначил Поткину наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Таким образом, суд признал Поткина виновным в легализации похищенных у БТА-банка средств, создании экстремистского сообщества, по двум эпизодам экстремизма и эпизоду о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск к Поткину потерпевшей стороны на сумму в 4,9 миллиарда рублей.

Защита Поткина обжаловала данный приговор, дата апелляционной жалобы пока не назначена.

Согласно ранее озвученному прокурором обвинительному заключению, экс-глава БТА-банка Мухтар Аблязов, обладающий значительными средствами и желанием нарушения конституционного строя в Республике Казахстан, обратился к Поткину по вопросу создания экстремистского сообщества, с чем тот согласился. Поткин для деятельности экстремистского сообщества использовал похищенные в БТА-банке средства. Целью сообщества являлась дестабилизация политической обстановки в Казахстане, нагнетание националистической обстановки в республике.

Судом и следствием также было установлено, что Поткин, осуществляя руководство экстремистским сообществом, инициировал референдум в Интернете по национальным вопросам, преследовавший возбуждение вражды на национальной почве между русскими и казахами. Также Поткин, по версии следствия, создал проект «Злой казах», привлекал к массовым мероприятиям новых участников.

Для финансирования экстремистского сообщества Поткин, по данным следствия, принял участие в хищении и дальнейшей легализации средств БТА-банка, всего из кредитного учреждения было похищено более 19 миллиардов рублей.

Своей вины в инкриминируемых деяниях Поткин не признает.

Бывший лидер Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ) (организация признанной экстремистской, запрещена на территории РФ) Белов (Поткин) был задержан в октябре 2014 года в московской гостинице «Интурист Коломенское».

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Суд признал законным продление ареста националисту Поткину

16:46 20/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении националиста Александра Белова (Поткина), признанного виновным в создании организованного экстремистского сообщества на средства, похищенные в казахстанском БТА-банке, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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