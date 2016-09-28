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Суд в Москве вынес приговор по делу о хищении квартир Минобороны

Теги: Мошенничество, Зюзинский суд Москвы, Министерство обороны РФ, Москва, Россия
18:00 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен - РАПСИ, Евгения Соколова. Зюзинский суд Москвы во вторник огласил приговор в отношении 14 граждан, признанных виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем приобретения принадлежавших государству квартир по поддельным документам, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Подсудимые Сергей Масловский, Сергей Гуляев, Алексей Мещеряков, Юлия Перегуда, Надежда Михайлова, Наталья Аверьянова, Александр Аверин, а также фигуранты Харитонов,  Авдеев, Козлов, Бухряков, Власов, Кислухин, и Патрикеев приговорены к лишению свободы на сроки от 2 лет и 6 месяцев до 8 лет.

Самое суровое наказание суд назначил фигуранту Масловскому - 8 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей.

По версии следствия, участники преступной группы оформляли подложные документы - выписки из распоряжений начальника главного квартирно-эксплуатационного управления Минобороны России на право получения жилья по договору социального найма. Впоследствии на основании фиктивных документов ряд граждан путем приватизации приобрели в собственность жилые помещения, ранее принадлежавшие государству.

Уголовное дело по факту незаконного приобретения 14 квартир было возбуждено в 2013 году. Действия собственников квартир были квалифицированы по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ - мошенничество в особо крупном размере.

Организатор преступной схемы прапорщик Валерий Даниелян ранее был приговорен к 11,5 годам лишения свободы, а его сообщники, среди которых были офицеры Минобороны, осуждены к разным срокам лишения свободы.

В мае этого года Минобороны и Департамент городского имущества (ДГИ) Москвы предприняли попытку в судебном порядке вернуть в государственную собственность квартиру, приобретенную фигуранткой дела - Юлией Перегудой. Мосгорсуд счел требования госструктур не подлежащими удовлетворению, в связи с тем, что ДГИ и Минобороны не подтвердили документально свое право собственности на жилое помещение.

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Суд в Москве вынес приговор по делу о хищении квартир Минобороны

18:00 27/09/2016 Зюзинский суд Москвы во вторник огласил приговор в отношении 14 граждан, признанных виновными в мошенничестве в особо крупном размере путем приобретения принадлежавших государству квартир по поддельным документам, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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