Суд проверит законность продления ареста фигурантов "дела реставраторов"
Контекст
МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд 6 октября проверит законность продления срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов», сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
«Апелляционные жалобы защиты обвиняемых назначены на 6 октября», — сказала представитель суда.
Лефортовский суд Москвы 16 сентября в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении обвиняемых. По решению суда оба фигуранта останутся под стражей до 21 декабря 2016 года.
В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.
Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.