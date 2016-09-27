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Суд проверит законность продления ареста фигурантов "дела реставраторов"

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Хищения, Московский городской суд, Москва, Россия
14:08 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд 6 октября проверит законность продления срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов», сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Апелляционные жалобы защиты обвиняемых назначены на 6 октября», — сказала представитель суда.

Лефортовский суд Москвы 16 сентября в закрытом режиме рассмотрел вопрос о продлении ареста в отношении обвиняемых. По решению суда оба фигуранта останутся под стражей до 21 декабря 2016 года.

В рамках «дела реставраторов» были заключены под стражу и находятся в СИЗО «Лефортово» замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП «Центр реставрации» Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства Борис Мазо, глава компании «БалтСтрой» Дмитрий Сергеев, управляющий этой компании Александр Коченов, предприниматель Никита Колесников, глава ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борис Цагараев и руководитель проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимир Сванбек.

Кроме того, суд наложил обеспечительный арест на счета и имущество Бориса Мазо и Григория Пирумова. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги похищены при реставрации Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове.

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Суд проверит законность продления ареста фигурантов "дела реставраторов"

14:08 27/09/2016 Московский городской суд 6 октября проверит законность продления срока содержания под стражей в отношении руководителя проекта ООО «Стройкомплект» и АО «БалтСтой» Владимира Сванбека и главы ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Бориса Цагараева, фигурантов «дела реставраторов».
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