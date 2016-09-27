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Дело водителя, "дрифтовавшего" на BMW, дошло до суда

Контекст
Теги: Интернет, Дорожные происшествия, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
15:00 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы 10 октября рассмотрит дело об административном нарушении в отношении Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

"Рассмотрение дела об административном правонарушении, предусмотренное частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу), в отношении Паруйра Погосяна назначено на 10 октября", - сказал представитель суда.

Ранее мировой судебный участок 217 Гагаринского района в Москве постановил лишить Погосяна водительских прав на полгода.

"Постановлением мирового судьи Погосян признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьей 12.15 КоАП (выезд на встречную полосу), и ему назначено наказание в виде лишения прав управления транспортными средствами на срок 6 месяцев", - говорится в решении суда.

Водитель признал свою вину и явился к правоохранителям самостоятельно, хотя на месте происшествия его не поймали.

По факту размещения в сети видеоролика, на котором двадцатидвухлетний водитель BMW грубо нарушает правила дорожного движения, была проведена проверка, по результатам которой материалы были переданы в суд. Видеозапись с опасными маневрами BMW была размещена в социальной сети Instagram и набрала за сутки более 4 тысяч просмотров.

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Дело водителя, "дрифтовавшего" на BMW, дошло до суда

15:00 27/09/2016 Савеловский суд Москвы 10 октября рассмотрит дело об административном нарушении в отношении Паруйра Погосяна, "дрифтовавшего" перед инспектором ДПС, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.
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