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Глава таможни "Внуково" останется под арестом по делу о контрабанде

Контекст
Теги: Превышение должностных полномочий, Внуково, Московский городской суд, Москва, Россия
16:11 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным продление срока ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта "Внуково" Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, постановление суда первой инстанции – без изменения", - сказала собеседница агентства.

Решением Мещанского суда Москвы Лацких заключён под стражу до 4 декабря этого года.

Таможенный чиновник, в рамках дела о контрабанде из Турции, обвиняется в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).

Ранее родственники, присутствовавшие на заседании по продлению меры пресечения, пояснили РИА Новости, что Лацких не был замначальника таможенного поста, как заявляет следствие, а "был прикомандирован в аэропорт приказом Федеральной таможенной службой для обучения с последующей возможностью занять должность".

В рамках данного дела под домашний арест суд отправил трёх сотрудников аэропорта. Начальник таможенного отдела аэропорта Внуково Михаил Фаст признал вину и заключил сделку со следствием. Главный государственный таможенный инспектор "Внуково" Игорь Кудряшов также признал вину и даёт обличающие показания. Экс-замначальника отдела специальных таможенных процедур №3 Алексей Плитин отрицает вину, он также содержится под домашним арестом.

Дело было возбуждено 4 апреля. По версии следствия, и.о. замначальника таможни аэропорта Роман Курзенков организовал канал по незаконному ввозу пассажирами коммерческих партий товаров, предназначенных для реализации на внутреннем рынке РФ, через "зеленый коридор" таможенного поста. Сообщалось, что трое сотрудников таможни задержаны, а Курзенков от органов следствия скрылся и объявлен в розыск.

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Глава таможни "Внуково" останется под арестом по делу о контрабанде

16:11 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта "Внуково" Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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