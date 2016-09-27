Суд допросил потерпевшего по делу о гонках на Gelandewagen

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16:32 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Гагаринский суд Москвы допросил потерпевшего в рамках слушаний по делу о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС) Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Роман Бакустин, признанный потерпевшим по делу, на заседании сообщил, что ему знакомы присутствующие в зале подсудимые в связи с выполнением им своих должностных обязанностей в день, когда случилась погоня.

"Проигнорировав требование остановиться, водитель "Гелендвагена" продолжил движение, при этом мне помахали рукой из окна", — рассказывал Бакустин о событиях 22 мая.

Потерпевший отметил, что после остановки нарушителей, ему не удалось сразу выяснить, кто находился за рулем. При составлении протоколов Бакустин уже не участвовал, и впоследствии увидел выложенную в Интернет видеозапись погони с оскорбительными комментариями на телефоне своего коллеги.

Судья задала Бакустину вопрос, были ли слова нарушителей направлены в адрес сотрудников ГИБДД, участвовавших в преследовании, или в адрес всего ведомства в целом.

"На записи было видно, как я машу жезлом, и это действие сопровождалось оскорбительными комментариями", — ответил потерпевший, добавив, что, по его мнению, молодые люди высказывались в адрес конкретных сотрудников (участников погони).

Бакустин не находился за рулем патрульной машины, на спидометр не смотрел, однако оценил скорость Mercedes G63 AMG на уровне не менее 160 километров в час, исходя из того, что нарушители двигались быстрее максимальной скорости автомобиля ДПС.

Следует отметить, что на момент допроса в суде, сотрудник ДПС не мог подробно вспомнить видеозапись из салона, и в частности, кто именно из находившихся в преследуемом автомобиле угрожал полицейским и оскорблял их.

После ряда уточняющих вопросов потерпевшему от защиты подсудимых участники процесса приступили к просмотру видеозаписей погони.

Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.