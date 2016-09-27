Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/09/2016 18:52
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд допросил потерпевшего по делу о гонках на Gelandewagen

Контекст
Теги: Дорожные происшествия, ГИБДД, Гагаринский суд Москвы, Москва, Россия
16:32 27/09/2016

МОСКВА, 27 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Гагаринский суд Москвы допросил потерпевшего в рамках слушаний по делу о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС) Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) Роман Бакустин, признанный потерпевшим по делу, на заседании сообщил, что ему знакомы присутствующие в зале подсудимые в связи с выполнением им своих должностных обязанностей в день, когда случилась погоня.

"Проигнорировав требование остановиться, водитель "Гелендвагена" продолжил движение, при этом мне помахали рукой из окна", — рассказывал Бакустин о событиях 22 мая.

Потерпевший отметил, что после остановки нарушителей, ему не удалось сразу выяснить, кто находился за рулем. При составлении протоколов Бакустин уже не участвовал, и впоследствии увидел выложенную в Интернет видеозапись погони с оскорбительными комментариями на телефоне своего коллеги.

Судья задала Бакустину вопрос, были ли слова нарушителей направлены в адрес сотрудников ГИБДД, участвовавших в преследовании, или в адрес всего ведомства в целом.

"На записи было видно, как я машу жезлом, и это действие сопровождалось оскорбительными комментариями", — ответил потерпевший, добавив, что, по его мнению, молодые люди высказывались в адрес конкретных сотрудников (участников погони).

Бакустин не находился за рулем патрульной машины, на спидометр не смотрел, однако оценил скорость Mercedes G63 AMG на уровне не менее 160 километров в час, исходя из того, что нарушители двигались быстрее максимальной скорости автомобиля ДПС.

Следует отметить, что на момент допроса в суде, сотрудник ДПС не мог подробно вспомнить видеозапись из салона, и в частности, кто именно из находившихся в преследуемом автомобиле угрожал полицейским и оскорблял их.

После ряда уточняющих вопросов потерпевшему от защиты подсудимых участники процесса приступили к просмотру видеозаписей погони.

Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 318 Уголовного кодекса (УК) РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и статьей 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

Как следует из материалов дела, 22 мая Маджидов, Шамсуаров и Усков, осуществляя движение по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, грубо нарушили правила дорожного движения на автомобиле Mercedes-Benz, являющимся источником повышенной опасности, которым возможно причинить вред здоровью человека.

По версии следствия, молодые люди, осознавая, что их действия пытаются пресечь сотрудники ДПС, осуществляющие их преследование на служебном автотранспорте со специальными опознавательными знаками и сигналами, продолжали совершать опасные маневры, создающие реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников полиции. При этом обвиняемые вели видеозапись происходящего и, придав максимальную публичность своим действиям, транслировали ее в сети Интернет, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.

По сообщению СК РФ, в ходе расследования уголовного дела также установлен четвертый соучастник преступления, им оказался 20-летний житель столицы, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство в связи с его розыском.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд допросил потерпевшего по делу о гонках на Gelandewagen

16:32 27/09/2016 Гагаринский суд Москвы допросил потерпевшего в рамках слушаний по делу о нашумевших гонках по Москве на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Глава таможни "Внуково" останется под арестом по делу о контрабанде

16:11 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным продление срока ареста заместителя начальника таможенного поста аэропорта "Внуково" Вячеслава Лацких, обвиняемого в превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Мосгорсуд признал законным арест полковника МВД Захарченко

13:16 27/09/2016 Мосгорсуд признал законным арест врио начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении взятки в особо крупном размере, передает во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ярошенко согласился на выдачу в РФ из США — СМИ

14:17 27/09/2016 Адвокат, представляющий интересы российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего двадцатилетний срок заключения в США, заявил, что его подзащитный подписал согласие на экстрадицию в Россию, сообщает во вторник американское издание RFE/RL.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера