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Суд отложил рассмотрение иска главы "Роснефти" Сечина к НГ

Контекст
Теги: возмещение морального ущерба, Защита чести, достоинства и деловой репутации, Новая газета, Басманный суд Москвы, Игорь Сечин, Москва, Россия
11:46 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы отложил на 10 октября рассмотрение по существу гражданского иска главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете" о защите чести и достоинства из-за публикации о яхте, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Поводом для отложения рассмотрения дела стало заявленное ходатайство стороной истца о приобщении уточнённых исковых требований. Суд ходатайство удовлетворил и для подготовки позиции по уточнённым требованиям стороной ответчика отложил судебное разбирательство.

Как ранее рассказал РАПСИ заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов, в требования Сечина входит удаление материала с сайта издания и опровержение опубликованной ранее информации. "Тираж никто уничтожать не будет", — пояснил он, опровергая ранее распространенную информацию в СМИ.

До Сечина в суд с иском о защите чести и достоинства обратилась его супруга Ольга Сечина. Как сообщали в суде, поводом для разбирательства послужила публикация Романа Анина "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?".

Заявитель посчитала, что автор публикации Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы требовали удалить материал с сайта "Новой газеты", а все номера газеты № 83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить, сообщалось на сайте ответчикам.

В начале сентября Басманный суд Москвы вернул аналогичный иск Ольги Сечиной к "Новой газете" из-за не устраненных в полном объёме недостатков.

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Суд отложил рассмотрение иска главы "Роснефти" Сечина к НГ

11:46 28/09/2016 Басманный суд Москвы отложил на 10 октября рассмотрение по существу гражданского иска главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете" о защите чести и достоинства из-за публикации о яхте, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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Суд отложил рассмотрение иска главы "Роснефти" Сечина к НГ

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