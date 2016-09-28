Суд отложил рассмотрение иска главы "Роснефти" Сечина к НГ

11:46 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Евгения Соколова. Басманный суд Москвы отложил на 10 октября рассмотрение по существу гражданского иска главы "Роснефти" Игоря Сечина к "Новой газете" о защите чести и достоинства из-за публикации о яхте, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Поводом для отложения рассмотрения дела стало заявленное ходатайство стороной истца о приобщении уточнённых исковых требований. Суд ходатайство удовлетворил и для подготовки позиции по уточнённым требованиям стороной ответчика отложил судебное разбирательство.

Как ранее рассказал РАПСИ заместитель главного редактора "Новой газеты" Сергей Соколов, в требования Сечина входит удаление материала с сайта издания и опровержение опубликованной ранее информации. "Тираж никто уничтожать не будет", — пояснил он, опровергая ранее распространенную информацию в СМИ.

До Сечина в суд с иском о защите чести и достоинства обратилась его супруга Ольга Сечина. Как сообщали в суде, поводом для разбирательства послужила публикация Романа Анина "Секрет "Принцессы Ольги". Как руководитель "Роснефти" Игорь Сечин связан с одной из самых роскошных яхт в мире?".

Заявитель посчитала, что автор публикации Анин и главный редактор газеты Дмитрий Муратов нарушили право Сечиной на неприкосновенность частной жизни. Юристы требовали удалить материал с сайта "Новой газеты", а все номера газеты № 83 от 1 августа 2016 года с текстом расследования — уничтожить, сообщалось на сайте ответчикам.

В начале сентября Басманный суд Москвы вернул аналогичный иск Ольги Сечиной к "Новой газете" из-за не устраненных в полном объёме недостатков.