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Суд продлил срок домашнего ареста фигуранта дела о контрабанде алкоголя

Контекст
Теги: Контрабанда, Басманный суд Москвы, Дмитрий Михальченко, Москва, Россия
16:48 28/09/2016

МОСКВА, 28 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Басманный суд Москвы до 29 декабря продлил срок домашнего ареста в отношении замдиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского, который является обвиняемым в деле о контрабанде алкоголя, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения, избранной в отношении обвиняемого, на три месяца.

Ранее 26 сентября по ходатайству следствия Басманный суд изменил Киндзерскому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Среди перечисленных судьей материалов дела было упомянуто досудебное соглашение обвиняемого со следствием. При этом в начале заседания Киндзерский не стал вслух произносить адрес, по которому он содержится под домашним арестом, сославшись на то, что находится под защитой.

Фигурантами данного дела также являются генеральный директор холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко и Борис Коревский. Оба обвиняемых заключены под стражу.

По версии следствия, Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных напитков. Как заявил ранее следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.
Михальченко и его подельникам предъявлено обвинение по части 3 статьи 200.2 (контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой) Уголовного кодекса РФ.

По данным СМИ, сотрудники Федеральной службы безопасности неоднократно приходили с обысками в офис и загородный дом бизнесмена. Однако тогда оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях в Министерстве культуры РФ. Ранее Лефортовский суд Москвы взял под стражу двух руководителей компании "БалтСтрой",входящей в указанный холдинг — Дмитрия Сергеева и Александра Коченова.

Холдинговая компания "Форум" позиционирует себя, как одна из крупнейших многопрофильных компаний Санкт-Петербурга. Она была основана в 2001 году и объединила несколько десятков предприятий и организаций города.

В состав холдинга входят "Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова", ориентированный на внутрискваженный рынок завод "Измерон"; Единый центр документов; инвестиционно-реставрационная компания "БалтСтрой", специализирующаяся на реставрации памятников истории и культуры в различных регионах России.

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Суд продлил срок домашнего ареста фигуранта дела о контрабанде алкоголя

16:48 28/09/2016 Басманный суд Москвы до 29 декабря продлил срок домашнего ареста в отношении замдиректора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолия Киндзерского, который является обвиняемым в деле о контрабанде алкоголя, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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