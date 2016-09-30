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Суд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы

Контекст
Теги: растрата, Экстремизм, Московский городской суд, Наталья Шарина, Москва, Россия
16:00 29/09/2016

МОСКВА, 29 сен — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о продлении до 28 октября срока домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Постановление суда первой инстанции оставлено без изменений", — сказал собеседник агентства.

Ранее адвокат обвиняемой Иван Павлов сообщал РАПСИ, что дело Шариной направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Однако ведомство вернуло дело назад в Следственный комитет (СК) РФ.

В октябре 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошли обыски. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщил, что была изъята печатная продукция, содержащая призывы к антироссийской и антирусской пропаганде. Директор библиотеки Наталья Шарина была помещена под домашний арест по обвинению в возбуждении национальной ненависти и вражды.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла среди посетителей книжные издания Дмитро Корчинского, признанные судом экстремистскими материалами и запрещенными к использованию. Своими действиями, по мнению следствия, директор нарушила федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности". Сама Шарина вину не признает.

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Суд оставил под домашним арестом директора Библиотеки украинской литературы

16:00 29/09/2016 Мосгорсуд признал законным постановление Пресненского суда Москвы о продлении до 28 октября срока домашнего ареста директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, обвиняемой в экстремизме и растрате, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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