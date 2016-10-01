Суд избрал меры пресечения фигурантам дела о выявлении педофилов

Africa Studio

18:21 01/10/2016

МОСКВА, 1 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы избрал меры пресечения в отношении восьми бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов в рамках дела о выявлении педофилов через организованный притон с несовершеннолетними мальчиками, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Водителю Патрульно-постовой службы (ППС) Игорю Фролову, начальнику ОУР ОМВД по району Ивановское города Москвы Андрею Ломакину, Александру Рубанову и Александру Голикову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября, в отношении Евгения Кузнецова, Александра Валуева, Александра Тимофеева - мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", - сказала собеседница агентства.

Рассмотрение ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении оперуполномоченного ОУР МВД по району Ивановского города Москвы Вадима Лойко отложено на 3 октября в связи с отсутствием сведений, подтверждающих его причастность к инкриминируемым деяниям.

Всего в рамках дела подозреваются 8 человек, среди которых бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. В зависимости от роли каждого они подозреваются в организации преступного сообщества, организации занятия проституцией, мошенничестве в особо крупном размере, подготовлении к мошенничеству в особо крупном размере, а также злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным СМИ, полицейские использовали детей для задержания педофилов, после чего требовали у "заинтересованных" денежные средства за прекращение в отношении них уголовного дела.