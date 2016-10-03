Обвиняемый в экстремизме блогер Носик рассчитывает на справедливость суда

Евгения Соколова, РАПСИ

12:45 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Известный блогер Антон Носик, фигурант дела об экстремизме из-за статьи про Сирию, рассчитывает на беспристрастное рассмотрение его дела, об этом он сказал в последнем слове в ходе заседания Пресненского суда Москвы.

"Обвинительный уклон Российского правосудия - это не новость", - сказал блогер в последнем слове.

В понедельник Пресненский суд заслушал последнее слово Носика и удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Как сообщалось ранее, прокурор в ходе прений сторон запросил 2 года заключения для блогера.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении Носика стало размещение им в Сети статьи под заголовком "Стереть Сирию с лица земли". Блогер отрицает свою вину и настаивает на том, что распространенная им информация является его мнением.

Носик обвиняется по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Статья предполагает лишение свободы на срок до двух лет, либо штраф, либо исправительные работы до одного года, либо другие виды наказания.

Во время судебного процесса блогер находился под подпиской о невыезде.

Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором крупных новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.