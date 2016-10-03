Суд 13 октября начнет слушания по делу предпринимателя, обвиняемого в убийстве

15:26 03/10/2016

МОСКВА, 3 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Хамовнический суд Москвы 13 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении московского предпринимателя Рашида Бозиева, обвиняемого в убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в понедельник РАПСИ в суде.

"Первое слушание назначено на 13 октября", — сказала представитель суда.

Срок ареста обвиняемого установлен до 5 октября 2016 года.

По версии следствия, вечером 4 февраля 47-летний мужчина при проведении описи имущества в присутствии судебных приставов выстрелил в представителя взыскателя, который скончался на месте. Уголовное дело возбуждено по двум статьям — "убийство" и "незаконный оборот оружия". Как поясняли в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов, в отношении Бозиева исполнялось решение суда о взыскании в пользу физического лица более 166,8 миллиона рублей.