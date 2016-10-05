Продлен арест экс-сотруднику "Алмазювелирэкспорт" по делу о хищении 6 млрд руб

11:53 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы продлил до 25 ноября срок содержания под стражей в отношении экс-сотрудника ФГУП "Алмазювелирэкспорт" Виктора Афонина и его брата Бориса Афонина, которые обвиняются в мошенничестве на сумму свыше 6 миллиардов рублей, сообщил во вторник РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Афониным срок ареста на один месяц 20 суток, а всего — до 25 ноября", — сказал представитель суда.

По версии следствия, в период с 2007 по 2011 год Виктор Афонин, будучи сотрудником "Алмазювелирэкспорт", оказал влияние на сотрудников банка ЗАО "МАБ" с целью хищения депозитных денежных средств, размещенных компанией в указанном банке. Его брат Борис, используя фиктивные организации, завладел вышеупомянутыми деньгами путем получения кредитов.

По данным СК, своими действиями Афонины причинили ущерб бюджету страны на сумму свыше 6 миллиардов рублей.

"По ходатайству следствия судом в отношении Виктора и Бориса Афониных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", — отмечают в ведомстве.