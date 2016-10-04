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Защита обжаловала арест журналиста Сущенко, подозреваемого в шпионаже

Контекст
Теги: Шпионаж, Лефортовский суд Москвы, Роман Сущенко, Украина, Россия
16:49 04/10/2016

МОСКВА, 4 окт- РАПСИ, Людмила Кленько. Защита украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о его аресте, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"В суд поступила жалоба адвоката в защиту Сущенко на его арест", - сказала собеседница агентства.

Ранее Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сущенко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж), сроком до 30 ноября 2016 года.

По данным ФСБ, гражданин Украины "целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил и войск Национальной гвардии России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства".

"Укринформ" ранее подтвердил, что Сущенко трудится в этом агентстве корреспондентом с 2002 года. С 2010 года Сущенко, по заявлению агентства, работал собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции.

В агентстве утверждают, что Сущенко сейчас находится в отпуске и приехал в Москву по личным делам, где был задержан сразу по прибытию. При этом в "Укринформе" отвергли обвинения в шпионаже в адрес корреспондента, назвав его "журналистом с многолетней безупречной профессиональной репутацией".

Ситуацию держат на контроле и украинские власти. В МИД Украины сообщали, что занимаются вопросом допуска консулов к Сущенко.

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Защита обжаловала арест журналиста Сущенко, подозреваемого в шпионаже

16:49 04/10/2016 Защита украинского журналиста Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже, обжаловала постановление Лефортовского суда Москвы о его аресте, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
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