Суд продлил срок ареста обвиняемому по "делу рейдеров" на Гоголевском бульваре

Евгения Соколова, РАПСИ

09:17 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд продлил до 20 декабря срок содержания под стражей юриста Дмитрия Лысаковского, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

По версии следствия, попытка захвата здания на Гоголевском бульваре была предпринята путем ареста недвижимости и ее дальнейшей перепродажи офшорной фирме, которую представлял юрист Дмитрий Коцубанов, сменивший затем фамилию на Лысаковский. После неудачной попытки зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы, Лысаковский уехал на юго-восток Украины, где стал командиром разведподразделения, использующего беспилотники, и взял позывной Гудвин. Как следует из материалов дела, поиском потенциальных покупателей особняка на Гоголевском бульваре занимался партнер Лысаковского по юридической деятельности Петр Чихун.

Также Лысаковский ранее сообщил суду, что до задержания, помимо осуществления юридической деятельности в арбитражных судах, он был представителем Донецкой народной республики в Международном уголовном суде при ООН.