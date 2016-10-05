Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
05/10/2016 10:26
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Суд продлил срок ареста обвиняемому по "делу рейдеров" на Гоголевском бульваре

Контекст
Теги: Рейдерство, Московский городской суд, Москва, Россия
09:17 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Московский городской суд продлил до 20 декабря срок содержания под стражей юриста Дмитрия Лысаковского, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

По версии следствия, попытка захвата здания на Гоголевском бульваре была предпринята путем ареста недвижимости и ее дальнейшей перепродажи офшорной фирме, которую представлял юрист Дмитрий Коцубанов, сменивший затем фамилию на Лысаковский. После неудачной попытки зарегистрировать право собственности на недвижимость в отделе Росреестра по Южному округу Москвы, Лысаковский уехал на юго-восток Украины, где стал командиром разведподразделения, использующего беспилотники, и взял позывной Гудвин. Как следует из материалов дела, поиском потенциальных покупателей особняка на Гоголевском бульваре занимался партнер Лысаковского по юридической деятельности Петр Чихун.

Также Лысаковский ранее сообщил суду, что до задержания, помимо осуществления юридической деятельности в арбитражных судах, он был представителем Донецкой народной республики в Международном уголовном суде при ООН.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд продлил срок ареста обвиняемому по "делу рейдеров" на Гоголевском бульваре

09:17 05/10/2016 Московский городской суд продлил до 20 декабря срок содержания под стражей юриста Дмитрия Лысаковского, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд продлил срок ареста обвиняемому по "делу рейдеров" на Гоголевском бульваре

09:17 05/10/2016 Московский городской суд продлил до 20 декабря срок содержания под стражей юриста Дмитрия Лысаковского, обвиняемого в попытке рейдерского захвата особняка на Гоголевском бульваре в Москве, сообщили в среду РАПСИ в пресс-службе суда.

Суд не стал рассматривать иск Ощадбанка к фирме из Крыма на 3,3 млрд руб

09:03 05/10/2016 Двадцать первый арбитражный апелляционный суд подтвердил определение суда об оставлении без рассмотрения иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» (Ощадбанк) о взыскании 3,3 миллиарда рублей с ООО «Юпитер Солар», которое занимается выработкой солнечной энергии в Крыму и принадлежат австрийской Black Sea Renewable Energies GmbH, говорится в постановлении суда.

Суд оставил без изменений приговор православному поэту Боголюбову

19:00 04/10/2016 Мосгорсуд оставил без изменений приговор поэту Николаю Боголюбову, признанному виновным в возбуждении ненависти и призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили во вторник РАПСИ в суде.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера