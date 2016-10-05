Суд признал законным продление ареста студентки, пытавшейся сбежать в ИГ

11:10 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд признал законным продление срока содержания под стражей в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), сообщили РАПСИ в суде.

В среду суд приступил к слушаниям по существу уголовного дела.

Караулова полностью отрицает вину и желание примкнуть к террористам-смертникам.

"Я отрицаю вину в полном объеме. Слышать то, что я якобы хотела примкнуть к смертникам, неприятно. Какая боевая подготовка, о чем речь?", — сказала подсудимая в суде.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.