Суд оставил под стражей сестру топ-менеджера "Нота-банка" по делу о мошенничестве

Евгения Соколова, РАПСИ

16:52 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд оставил под стражей Ларису Марчукову, сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, которую фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко якобы предупредил об обысках, сообщили РАПСИ в суде.

Ранее Тверской суд продлил арест Галине и Ларисе Марчуковой до 18 ноября 2016 года. В среду Мосгорсуд оставил обеих сестер под стражей.

По словам следователя, Марчукова обвиняется в тяжком преступлении, наказание за которое может достигнуть 10 лет. В настоящий момент идет активный сбор доказательств, а оставаясь на свободе Марчукова может, в том числе, скрыться от следствия. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Ранее в Пресненском суде Москвы судья огласила материалы дела, из которых следует, что врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко предупредил Галину Марчукову о готовящихся обысках.

Фигурант громкого дела о коррупции полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко заявлял в Мосгорсуде, что будет «всячески содействовать» следствию, но свою вину не признает. По его словам, «в материалах нет переговоров с Марчуковой, которую он якобы предупредил о проведении обыска и оперативных мероприятиях».

Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей, при задержании правоохранители изъяли у него еще 20 миллионов. После проведенных обысков было изъято 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными. При этом квартира, где были найдены деньги, не принадлежит Захарченко.

Источник в правоохранительных органах ранее заявил РИА Новости, что изъятые у Захарченко деньги не принадлежат ему, а были только взяты на хранение у лиц, которые ранее похитили эти средства у «Нота-банка». В настоящее время расследуется уголовное дело о хищении 26 миллиардов рублей, принадлежавших ПАО «Нота-банк» (лицензия на осуществление банковских операций отозвана в ноябре 2015 года). В ходе расследования дела стало ясно, что Захарченко был причастен к мошеннической схеме

