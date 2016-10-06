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Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

Сюжет: Дело студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой)
Контекст
Теги: Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Московский окружной военный суд, Варвара Караулова, Москва, Россия
16:00 06/10/2016

МОСКВА, 6 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Московский окружной военный суд 10 октября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

На сегодняшнем заседании был допрошен ряд свидетелей. Среди граждан, явившихся в суд для дачи свидетельских показаний — заместитель декана факультета философии МГУ по учебной работе Станислав Бушев, преподаватель факультета и научный руководитель первой курсовой работы Карауловой Олег Зотов, сотрудник кафедры физвоспитания и тренер по самбо Игорь Ковалевский, а также три одногруппницы и один одногруппник, учащиеся на отделении культурологии философского факультета МГУ.

Зотов на заседании, в первую очередь, дал показания, касающиеся некоторых обстоятельств обучения студентки. Свидетель отметил, что Караулова посещала все его лекции и конспектировала их, однако после зимних каникул 2015 года он заметил изменения стиля одежды (ношения платка), а также работу над записями на арабском языке во время занятий.

Староста университетской группы Виктория Мучаева давала пояснения о посещаемости подсудимой, ее интересах. Следует отметить, что у суда возникли вопросы к данному свидетелю в связи с расхождением ее слов с показаниями, данными при допросе у следователя. Председательствующий судья попросил Мучаеву озвучить причины, по которым она дала противоречивые показания, однако свидетель затруднился ответить.

Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело Карауловой в Московский окружной военный суд для рассмотрения по существу. Первое заседание по делу состоялось 5 октября.

Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года. Она, будучи студенткой второго курса МГУ, втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, предположительно, пытавшихся попасть в Сирию, выяснила ФСБ РФ.

Эксперты признали студентку вменяемой, таким образом, она может нести за свои деяния уголовную ответственность.

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Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

16:00 06/10/2016 Московский окружной военный суд 10 октября продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении студентки МГУ Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в попытке присоединения к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ), передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
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Слушания по делу студентки Карауловой продолжатся 10 октября

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