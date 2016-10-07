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Суд проверит законность продления ареста питерского бизнесмена и его подельника

Контекст
Теги: Контрабанда, Басманный суд Москвы, Московский городской суд, Дмитрий Михальченко, Москва, Россия
10:35 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд 10 октября рассмотрит апелляционные жалобы защиты и обвиняемых на постановление, в соответствии с которым арест генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и его подельника Бориса Коревского продлен до 29 декабря по делу о контрабанде алкоголя, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов и обвиняемых Михальченко и Коревского назначено на 10 октября", - сказала собеседница агентства.

В рамках данного дела обвинение также предъявлено заместителю директора ООО "КонтРейл Логистик Северо-Запад" Анатолию Киндзерскому, которому Басманный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест по ходатайству следствия. Как известно, Киндзерский дал изобличающие показания о других фигурантах дела и заключил сделку со следствием.

По версии следствия, Михальченко является организатором контрабанды дорогих вин и иных элитных напитков. Как заявил ранее следователь, в 2015 году продукция покупалась в магазинах Евросоюза, собиралась в порту немецкого Гамбурга и переправлялась в Россию в контейнерах под видом герметика.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 200.2 (контрабанда алкогольной продукции, совершенная организованной группой) УК РФ.

По данным СМИ, сотрудники ФСБ не раз приходили с обысками в офис и загородный дом бизнесмена. Однако тогда оперативные мероприятия проводились в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях в Минкультуры РФ. Ранее Лефортовский суд Москвы взял под стражу двух руководителей компании "БалтСтрой", входящей в указанный холдинг — Дмитрия Сергеева и Александра Коченова.

Холдинговая компания "Форум" позиционирует себя, как одна из крупнейших многопрофильных компаний Санкт-Петербурга. Она была основана в 2001 году и объединила несколько десятков предприятий и организаций города.

В состав холдинга входят "Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова", ориентированный на внутрискваженный рынок завод "Измерон"; Единый центр документов; инвестиционно-реставрационная компания "БалтСтрой", специализирующаяся на реставрации памятников истории и культуры в различных регионах России.

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Суд проверит законность продления ареста питерского бизнесмена и его подельника

10:35 07/10/2016 Мосгорсуд 10 октября рассмотрит апелляционные жалобы защиты и обвиняемых на постановление, в соответствии с которым арест генерального директора холдинга "Форум" Дмитрия Михальченко и его подельника Бориса Коревского продлен до 29 декабря по делу о контрабанде алкоголя, сообщила РАПСИ пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
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