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Дело об убийстве ребенка няней в Москве поступило на рассмотрение в суд

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Теги: Хорошевский суд Москвы, Гюльчехра Бобокулова, Москва, Россия
13:49 07/10/2016

МОСКВА, 7 окт - РАПСИ, Евгения Соколова. Уголовное дело в отношении 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетней девочки, поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили в пятницу РАПСИ в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание назначено на 13 октября", - сказала представитель суда.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, это няня Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", - сообщает ГСУ.

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Дело об убийстве ребенка няней в Москве поступило на рассмотрение в суд

13:49 07/10/2016 Уголовное дело в отношении 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетней девочки, поступило в Хорошевский суд Москвы для рассмотрения по существу, сообщили в пятницу РАПСИ в пресс-службе суда.
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