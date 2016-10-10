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Внук Сталина оспорил отказ принять заявление о реабилитации нацизма в учебниках

Контекст
Теги: Московский городской суд, Москва, Россия
14:25 10/10/2016

МОСКВА, 10 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Адвокат внука Иосифа Сталина обжаловал решение суда о признании законным отказа следствия принять его заявление о преступлении по статье "реабилитация нацизма", об этом РАПСИ сообщил представитель интересов Евгения Джугашвили Сергей Стрыгин.

"Сегодня я направил апелляционную жалобу в Московский городской суд на постановление федерального судьи Останкинского районного суда, оставившего 30 сентября без удовлетворения нашу жалобу в порядке статьи 125 УК РФ на незаконный отказ в приёме Останкинским межрайонным следственным отделом заявления о преступлении по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма", — сказал он.

По словам Стрыгина, заявлении о преступлении от 2 сентября он указал три "конкретных юридических факта", отрицаемых авторами и распространителями учебника "История России: начало XX — начало XXI века. 10 класс" (М., "Дрофа", 2016). "А именно — факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве в сентябре 1941 года 11.000 польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска, факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Германа Геринга и факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Альфреда Йодля. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями, отрицающими юридические факты, установленные приговором Международного военного трибунала", — сказал Стрыгин.

Также, по его словам, в заявлении о преступлении им в интересах Джугашвили указаны "заведомо ложные сведения" о деятельности руководства СССР весной 1940 года, распространенные авторами и распространителями упомянутого учебника. "Это утверждения о факте мифического расстрела польских военнопленных из пяти лагерей, самым известным из которых стал лагерь в Катыни, общей численностью, согласно архивным документам, 21.857 человек, якобы совершённом на территории СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта", — указывает Стрыгин.

Заявитель просит отменить решение Останкинского районного суда Москвы и направить материалы на новое рассмотрение.

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Внук Сталина оспорил отказ принять заявление о реабилитации нацизма в учебниках

14:25 10/10/2016 Адвокат внука Иосифа Сталина обжаловал решение суда о признании законным отказа следствия принять его заявление о преступлении по статье "реабилитация нацизма", об этом РАПСИ сообщил представитель интересов Евгения Джугашвили Сергей Стрыгин.
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