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Мосгорсуд признал незаконным арест недвижимого имущества экс-губернатора Белых

Сюжет: Дело Никиты Белых
Контекст
Теги: Коррупция, Московский городской суд, Никита Белых, Москва, Россия
17:08 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд признал незаконным наложение обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и на земельный участок его бывшей супруги, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил отменить постановление полностью, дело вернуть на новое рассмотрение", — сказала собеседница агентства.

Апелляционная жалоба Белых на арест имущества уже поступала в Мосгорсуд, однако была снята с рассмотрения и возвращена в Басманный суд для решения вопроса о восстановлении срока на обжалование для бывшей супруги губернатора, а также об объединении двух жалоб.

Ранее адвокат Вадим Прохоров пояснил РАПСИ, что обеспечительный арест был наложен на земельный участок, а также на 1/3 квартиры семьи губернатора и на другое недвижимое имущество, которое, по словам защитника, было приобретено задолго до назначения на должность Белых, в связи с чем не может являться имуществом, нажитым преступным путем.

По версии следствия, Белых лично и через посредника получил взятку в особо крупном размере на общую сумму 400 тысяч евро (24,1 миллиона рублей) за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания". Последняя часть взятки была передана губернатору в одном из столичных ресторанов 24 июня, после чего Белых был задержан правоохранительными органами и доставлен в Следственный комитет, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Сам губернатор не признает своей вины в инкринимируемом ему деянии. В судебном заседании об избрании меры пресечения Белых заявил, что "никогда не брал взяток и брать не собирается".

В конце июля Президент России подписал указ об отстранении Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия главы государства.

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Мосгорсуд признал незаконным арест недвижимого имущества экс-губернатора Белых

17:08 12/10/2016 Мосгорсуд признал незаконным наложение обеспечительного ареста на недвижимое имущество экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, и на земельный участок его бывшей супруги, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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