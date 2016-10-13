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Хозяин поросёнка, которого выгнали с питомцем из кафе, обратился в суд

Контекст
Теги: возмещение морального ущерба, Пресненский суд Москвы, Москва, Россия
14:49 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск шоумена Романа Огнева к сети ресторанов быстрого питания Burger King о компенсации 250 тысяч рублей за то, что его выгнали из ресторана, где он пытался накормить картошкой своего декоративного питомца - свинью, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"В суд поступил иск Огнева о возмещении морального вреда, решение о его принятии или отказе в принятии пока не принято", — сказала собеседница агентства.

Как сообщают СМИ, заявитель пришел в ресторан на Мясницкой улице со своим поросенком Агриппиной, для которого купил картошку фри и начал кормить питомца в помещении. Истец настаивает на том, что после этого сотрудники ресторана попросили его покинуть заведение или прекратить кормить поросёнка на глазах у других клиентов.

"Поскольку Огнев отказался покидать заведение, сославшись на отсутствие запрещающих надписей о посещении ресторана с мини-пигом, то администрация вызвала полицию и, приехавший патруль выставил его из заведения", - цитируют СМИ исковое заявление.

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Хозяин поросёнка, которого выгнали с питомцем из кафе, обратился в суд

14:49 13/10/2016 Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск шоумена Романа Огнева к сети ресторанов быстрого питания Burger King о компенсации 250 тысяч рублей за то, что его выгнали из ресторана, где он пытался накормить картошкой своего декоративного питомца - свинью, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.
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