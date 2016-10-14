Прекращено дело в отношении экс-чиновника, избившего девушку на Арбате

12:17 14/10/2016

МОСКВА, 14 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Пресненский суд Москвы постановил прекратить уголовное дело в отношении бывшего чиновника Правительства Москвы Эраста Матаева, избившего девушку на Арбате, в связи с примирением сторон, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Уголовное дело в отношении подсудимого Матаева прекращено в связи с примирением сторон", — сказала собеседница агентства.

В пятницу Пресненский суд приступил к рассмотрению дела Матаева в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Особый порядок означает, что подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее адвокат потерпевшей Сталина Гуревич сообщила РАПСИ, что расследование уголовного дела в отношении предполагаемого виновника драки на Арбате Матаева завершено. А сам чиновник принёс публичные извинения перед потерпевшей и обществом за случившееся.

"Матаеву предъявлены обвинения по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого мужества, совершенные из хулиганских побуждений) и части 2 статьи 116 (побои)", — сказала собеседница агентства. По словам адвоката, бывший чиновник в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Ранее потерпевшая сообщала журналистам, что бывший чиновник предлагал ей 10 тысяч долларов компенсации и "мирно разойтись". "...меня опять вызвали в отдел полиции, где мы случайно встретились с Матаевым. Он не признавал свою вину. Говорил, что все получилось случайно. Вместе с этим он предложил разойтись мирно и остаться хорошими друзьями при условии, что он компенсирует мне 10 тысяч долларов за нанесённые оскорбления", — сказала потерпевшая Евгения Храпова.

Уголовное дело в отношении Матаева было переквалифицировано с части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) на часть 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого мужества, совершенные из хулиганских побуждений) и передано из дознания в Главное следственное управление московской полиции.

Как известно, машина Матаева заехала на пешеходную зону на Арбате, одна из прохожих стала снимать данное нарушение на телефон, после чего экс-чиновник выскочил из машины, напал на женщину и разбил ее телефон. История вызывала общественный резонанс.