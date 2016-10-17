Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
17/10/2016 16:49
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Мосгорсуд до 19 января продлил арест водителя "красногорского стрелка"

Контекст
Теги: Убийство, Московский городской суд, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
15:59 17/10/2016

МОСКВА, 17 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Мосгорсуд до 19 января 2017 года продлил арест водителя "красногорского стрелка" Шоты Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве в убийстве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Суд постановил продлить срок содержания под стражей в отношении Элизбарашвили до 19 января 2017 года", - сказал собеседник агентства.

Следствие вменяет Элизбарашвили пособничество в трех из четырех совершенных "начальником" убийств. Как установило следствие, 19 октября в своем кабинете был расстрелян первый замглавы подмосковного Красногорска Юрий Караулов и руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко.

По сообщению пресс-службы Следственного комитета (СК) РФ, в убийстве подозревается местный бизнесмен Амиран Георгадзе, которого впоследствии нашли мертвым в одном из домов поселка Тимошкино. По данным следствия, стрелок покончил жизнь самоубийством. Скрываясь от правоохранительных органов, Георгадзе, по данным СКР, также застрелил местного жителя Константина Смыслова и своего компаньона Тристана Закаидзе.

По мнению следствия, Элизбарашвили был пособником в совершении преступлений, пообещав Георгадзе скрыть следы преступления и спрятать оружие. В частности, он принес стрелку автомат «Сайга», а также снял на камеру мобильного телефона убийство чиновников. Сам Элизбарашвили вину отрицает, утверждает, что Георгадзе угрожал ему оружием, он опасался за свою жизнь, а после всего случившегося, как только отошел от шока, сразу добровольно связался со следствием. По словам его адвоката, в момент убийства «чиновников-партнеров по бизнесу» Элизбарашвили парковал машину, что подтверждают свидетели, а о намерениях начальника он не знал.

По предварительным данным следствия, причиной конфликта Георгадзе с первым замглавы Красногорска могло послужить лишение бизнесмена госзаказов на стройку.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Мосгорсуд до 19 января продлил арест водителя "красногорского стрелка"

15:59 17/10/2016 Мосгорсуд до 19 января 2017 года продлил арест водителя "красногорского стрелка" Шоты Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве в убийстве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Мосгорсуд до 19 января продлил арест водителя "красногорского стрелка"

15:59 17/10/2016 Мосгорсуд до 19 января 2017 года продлил арест водителя "красногорского стрелка" Шоты Элизбарашвили, обвиняемого в пособничестве в убийстве, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Гонщики на Gelandewagen приговорены к исправительным работам

13:39 17/10/2016 Гагаринский суд Москвы приговорил сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова к наказанию в виде 300 часов исправительных работ за нашумевшие гонки на элитном внедорожнике Mercedes G63 AMG, сообщили РАПСИ в суде.

Апелляция подтвердила взыскание с IKEA 507 млн руб в пользу бизнесмена Пономарева

10:30 17/10/2016 Смоленский областной суд подтвердил решение Краснинского районного суда о взыскании с ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» более 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера