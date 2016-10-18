Суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении Навального

Людмила Кленько, РАПСИ

15:30 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным постановление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении оппозиционера Алексея Навального, передаёт во вторник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил жалобу адвоката Навального Вадима Кобзева и оставил без изменений постановление Люблинского суда Москвы.

Ранее Кобзев подал апелляционную жалобу в Люблинский суд Москвы на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Навального органами дознания. В обоснование заявленной жалобы адвокат приводил доводы о том, что дознавателем не указаны признаки преступления и обстоятельства его предполагаемого совершения. В частности, в обжалуемом постановлении отсутствуют названия средств массовой информации, в которых якобы распространялись клеветнические сведения, не содержатся ссылки на конкретные публикации с цитатами высказываний подозреваемого. Кобзев также отметил, что дознаватель не возбудил отдельное дело в отношении неустановленных лиц, которые упоминаются в постановлении органа дознания от 17 мая 2016 года.

"Хочу отметить, что в обжалуемом постановлении нет указаний на то, что Навальный использовал какие-либо из трех конкретных предложений, которые решением Мещанского суда Москвы от 10 марта 2015 года были признаны порочащими честь и достоинство бывшего следователя МВД Павла Карпова", — заявил ранее адвокат и добавил, что исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса уголовное дело не должно возбуждаться без указания дознавателем признаков преступления.

Ранее бывший следователь МВД Павел Карпов был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении Навального, подозреваемого в клевете. Уголовное дело по статье "клевета" (128.1 УК РФ) в отношении оппозиционера было возбуждено полицией после заявления Карпова.

"Поводом для обращения в полицию стали ролики, в которых меня обвиняют в ряде тяжких и особо тяжких преступлений — хищении денег, похищении людей, убийстве Магнитского. Серия роликов была сделана финансистом Уильямом Браудером, а Навальный регулярно распространяет ссылки на них", — пояснил Карпов. Он уточнил, что срок давности по данной статье составляет два года, поэтому в своем заявлении он обратил внимание полиции только на последние случаи их размещения. "После моего заявления Навальный разместил ещё один ролик, добавив тем самым себе эпизод", — сказал Карпов РАПСИ.

Он напомнил, что информация, изложенная в данных роликах, была признана не соответствующей действительности и порочащей честь и достоинство решением Мещанского суда Москвы.