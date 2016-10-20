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Суд не исключил из доказательств экспертизу гильз по делу об убийстве Немцова

Сюжет: Расследование убийства Бориса Немцова
Контекст
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Теги: Убийство, Московский окружной военный суд, Заур Дадаев, Борис Немцов, Москва, Россия
14:33 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Московский окружной военный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты обвиняемых в убийстве Бориса Немцова об исключении из перечня доказательств постановления по экспертизе изъятых на месте происшествия гильз, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Адвокат Заура Дадаева, обвиняемого в исполнении убийства политика, просил суд исключить из списка доказательств протокол осмотра шести гильз, найденных возле тела убитого и постановление о назначении экспертизы по этим гильзам из-за нарушений, якобы допущенных следователем.

Так, по словам защитника, на указанном постановлении о назначении экспертизы стоит подпись заместителя главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина, но проект протокола составляла следователь по особо важным делам Марина Молодцова.

В связи с этими обстоятельствами в суд был вызван генерал Игорь Краснов и следователь Молодцова. Заместитель Бастрыкина на допрос пока не явился, в то время как Молодцова уже была допрошена в качестве свидетеля.

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.
Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

В рамках расследования следователям удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Так, 27 февраля прошлого года около 11 часов Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства.

"Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщал официальный представитель СК Владимир Маркин.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

"После исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев незамедлительно скрылись. В дальнейшем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и иные лица помогали троим соучастникам скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона", — сообщал Маркин.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.

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Суд не исключил из доказательств экспертизу гильз по делу об убийстве Немцова

14:33 20/10/2016 Московский окружной военный суд отказался удовлетворить ходатайство защиты обвиняемых в убийстве Бориса Немцова об исключении из перечня доказательств постановления по экспертизе изъятых на месте происшествия гильз.
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