Следователь и эксперты рассказали суду о гильзах с места убийства Немцова

19:04 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Московский окружной военный суд допросил следователя и экспертов, собиравших и исследовавших гильзы от пуль с места убийства политика Бориса Немцова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Ранее у адвокатов подсудимых возник ряд вопросов к протоколу осмотра места происшествия. По их мнению, в документе отсутствует точность описания расположения гильз, а также не указано, где их нашли, на каком расстоянии от трупа они находились. Адвокат Шамсутдин Цакаев предположил, что гильзы были подменены.

В четверг суд допросил следователя и специалиста, которые собирали гильзы на месте преступления, упаковывали их для дальнейшего анализа и составляли протокол, а также двух экспертов, которые проводили исследование.

Они пояснили суду, что всего на месте преступления нашли шесть стреляных гильз; их упаковали в белый бумажный почтовый конверт, но из-за погоды он промок. "Мы боялись, что его повредят и дополнительно упаковали в номерной специальный пакет Следственного комитета. Его нельзя открыть, не повредив. Подписей следователя и понятых на бумажном конверте нет, мы опасались повредить его", — сказала специалист. Эксперт пояснила, что в лабораторию гильзы пришли в целом пакете, его никто не вскрывал.

Исследование доказательств обвинения суд продолжит 18 октября.

В конце сентября суд сформировал коллегию присяжных заседателей по делу, состоящую из 22 человек. На скамье подсудимых Заур Дадаев, Шадид Губашев, Анзор Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев, обвиняемые в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Кирилл Рябчиков, пресс-служба Московского городского суда Подозреваемые в убийстве политика Бориса Немцова

По версии следствия, в конце сентября 2014 года Руслан Мухудинов и иные лица предложили Беслану Шаванову, Дадаеву, Анзору и Шадиду Губашевым, Бахаеву и Эскерханову за денежное вознаграждение в сумме не менее 15 миллионов рублей совершить убийство Немцова. Перечисленные лица согласились с предложенными условиями и, объединившись в организованную группу, начали планирование преступления.

Следствие утверждает, что участники группы тщательно готовились к совершению убийства: изучали образ жизни Немцова, места его проживания и частого пребывания, вели скрытое наблюдение за ним и, исходя из этого, выбирали способ и место нападения, необходимое соответствующие оружие, транспорт, средства связи, определяли способы и маршруты отхода с места преступления.

В рамках расследования следователям удалось восстановить хронологию событий в день убийства Немцова. Так, 27 февраля прошлого года около 11 часов Дадаев, имея при себе оружие для стрельбы патронами калибра 9-мм, совместно с Анзором Губашевым и Шавановым прибыли к жилому дому по улице Малая Ордынка, где проживал Немцов, с целью проведения за ним скрытого наблюдения и возможного совершения его последующего убийства.

"Примерно в 21 час 45 минут этого же дня, когда Немцов на автомобиле направлялся к ГУМу, члены организованной группы проследовали за ним и продолжили слежку. После того, как Немцов со своей знакомой Анной Дурицкой покинули здание универмага и пошли в сторону дома, Шаванов и Губашев дали сигнал Дадаеву о наличии подходящих условий для совершения убийства потерпевшего и о маршруте его движения. Примерно в 23 часа 31 минуту Дадаев, следуя за Немцовым и Дурицкой по пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста, из имевшегося у него оружия произвел не менее 6 выстрелов в Немцова. От полученных ранений он скончался на месте", — сообщал официальный представитель СК Владимир Маркин.

В момент совершения преступления Анзор Губашев и Шаванов, находясь в автомобиле, контролировали прилегающую к месту убийства территорию с целью своевременного предупреждения о возникновении для них опасности, в том числе о неожиданном появлении сотрудников правоохранительных органов, установило следствие.

"После исполнения заказа Дадаев, Шаванов и Анзор Губашев незамедлительно скрылись. В дальнейшем Мухудинов, Шадид Губашев, Эскерханов, Бахаев и иные лица помогали троим соучастникам скрываться от правоохранительных органов, способствовали их скорейшему выезду за пределы московского региона", — сообщал Маркин.

Уголовное преследование Шаванова в ноябре 2015 года прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с его смертью при самоподрыве в ходе задержания в городе Грозном.

Расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении заказчика и организатора убийства Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, а также в отношении иных неустановленных лиц продолжается.