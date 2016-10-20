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Задержанный сотрудник Росгвардии признал вину в убийстве сослуживца

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Теги: Убийство, Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия), Перовский суд Москвы, Москва, Россия
15:42 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Сергей Ручкин, задержанный накануне по подозрению в убийстве сослуживца из табельного оружия, признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Перовского суда Москвы.

"Я осознаю, что совершил, мне теперь с этим жить. Хочу помогать родственникам потерпевшего и прошу не заключать меня под стражу", — заявил Ручкин.

На заседании решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствием заявлено ходайство о заключении Ручкина под стражу.

По сообщению СМИ, инцидент произошел в отделе вневедомственной охраны Росгвардии. Ручкин, находясь в оружейной комнате, где сотрудники разряжают и сдают оружие, произвёл выстрел из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца. После в Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник вневедомственной охраны заряжает оружие, подходит к своему коллеге и выстреливает ему в голову. Впоследствии потерпевший скончался.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство".

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Задержанный сотрудник Росгвардии признал вину в убийстве сослуживца

15:42 20/10/2016 Сотрудник о­тдела вневедомственно­й охраны Росгвардии С­ергей Ручкин, задержанный накануне по подозрению в убийстве сослуживц­а из табельного оружи­я, признал свою вину и раскаялся в содеянном, передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала Перовского суда Москвы.
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