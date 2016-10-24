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Суд подтвердил отказ принять заявление внука Сталина о реабилитации нацизма

Контекст
Теги: Московский городской суд, Евгений Джугашвили, Москва, Россия
17:49 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Мосгорсуд признал законным отказ следствия принять заявление внука Иосифа Сталина о преступлении по статье "реабилитация нацизма", передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу юриста Сергея Стрыгина, представляющего интересы Евгения Джугашвили, внука Иосифа Сталина, и оставил без изменений решение суда первой инстанции.

Ранее Останкинский межрайонный следственный отдел отказал Джугашвили в приеме заявления о преступлении по статье 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Позднее Останкинский суд Москвы признал законным данное решение.

По словам Стрыгина, в заявлении о преступлении от 2 сентября он указал три "конкретных юридических факта", отрицаемых авторами и распространителями учебника "История России: начало XX — начало XXI века. 10 класс" (М., "Дрофа", 2016). "А именно — факт виновности военнослужащих нацистской Германии в массовом убийстве в сентябре 1941 года 11,000 польских офицеров-военнопленных в Катынском лесу близ Смоленска, факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Германа Геринга и факт персональной виновности в организации данного особо тяжкого военного преступления подсудимого Альфреда Йодля. В качестве доказательства факта совершения деяния в заявлении о преступлении приведена точная цитата из учебника с заведомо ложными сведениями, отрицающими юридические факты, установленные приговором Международного военного трибунала", — сказал Стрыгин.

Также, по его словам, в заявлении о преступлении им в интересах Джугашвили указаны "заведомо ложные сведения" о деятельности руководства СССР весной 1940 года, распространенные авторами и распространителями упомянутого учебника. "Это утверждения о факте мифического расстрела польских военнопленных из пяти лагерей, самым известным из которых стал лагерь в Катыни, общей численностью, согласно архивным документам, 21,857 человек, якобы совершённом на территории СССР по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта", — указывает Стрыгин.

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Суд подтвердил отказ принять заявление внука Сталина о реабилитации нацизма

17:49 24/10/2016 Мосгорсуд признал законным отказ следствия принять заявление внука Иосифа Сталина о преступлении по статье "реабилитация нацизма", передает в понедельник корреспондент РАПСИ из зала суда.
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