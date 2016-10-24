Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
24/10/2016 18:17
Премия Рунета-2013

Московские суды

Новости

Версия для печати

Ущерб по делу няни, обвиняемой в жестоком убийстве девочки, превысил 5 млн руб

Контекст
Теги: Убийство, Прокуратура и следствие, Хорошевский суд Москвы, Гюльчехра Бобокулова, Москва, Россия
17:32 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт  — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокуратура Москвы оценила ущерб от действий Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в Хорошевском суде Москвы, где в понедельник началось рассмотрение дела по существу.

"Бобокулова своими действиями нанесла родителям девушки пять миллионов рублей ущерба. А хозяину квартиры — более одного миллиона рублей", — сказала прокурор, отметив, что Бобокулова причинила потерпевшим значительный ущерб поджогом квартиры.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", — сообщает пресс-служба ГСУ СК.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Ущерб по делу няни, обвиняемой в жестоком убийстве девочки, превысил 5 млн руб

17:32 24/10/2016 Прокуратура Москвы оценила ущерб от действий Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Басманный суд рассмотрит жалобу защиты Пушкарева на отказ в свидании с супругой

15:49 24/10/2016 Мосгорсуд направил в Басманный суд Москвы жалобы защиты экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, на отказ в телефонном разговоре с родственниками и свидании с супругой, сообщили в понедельник РАПСИ адвокат Алексей Поляков.

Суд по иску "дочки" "Аэрофлота" взыскал с "Трансаэро" 778 млн руб

14:29 24/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Аэрофлот-Финанс» о взыскании с авиакомпании «Трансаэро» около 778 миллионов рублей долга по договору займа, сообщили РАПСИ в суде.

КС разрешил иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию

12:22 24/10/2016 Конституционный суд (КС) РФ в понедельник вынес постановление по делу о проверке конституционности положений Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», разрешив иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию, сообщили РАПСИ в КС.
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера