Ущерб по делу няни, обвиняемой в жестоком убийстве девочки, превысил 5 млн руб

ntv.ru

17:32 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Прокуратура Москвы оценила ущерб от действий Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в жестоком убийстве четырехлетней девочки и поджоге квартиры, на общую сумму, превышающую 5 миллионов рублей, сообщили РАПСИ в Хорошевском суде Москвы, где в понедельник началось рассмотрение дела по существу.

"Бобокулова своими действиями нанесла родителям девушки пять миллионов рублей ущерба. А хозяину квартиры — более одного миллиона рублей", — сказала прокурор, отметив, что Бобокулова причинила потерпевшим значительный ущерб поджогом квартиры.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", — сообщает пресс-служба ГСУ СК.