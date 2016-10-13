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Суд 24 октября начнет рассмотрение по существу дела об убийстве ребёнка няней

Контекст
Теги: Убийство, Хорошевский суд Москвы, Гюльчехра Бобокулова, Москва, Россия
15:54 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Хорошевский суд Москвы 24 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетней девочки, сообщили  РАПСИ в пресс-службе суда.

"Предварительное слушание по делу Бобокуловой завершено, назначено открытое судебное заседание на 24 октября. Судебные разбирательства, связанные с допросом потерпевших, будут проводиться в закрытом режиме", — уточнила собеседница агентства.

В четверг состоялось предварительное слушание по данному делу, которое прошло в закрытом режиме.

Как следует из материалов дела, утром 29 февраля в полицию поступило сообщение о взрыве в одном из жилых домов по улице Народного ополчения Москвы. После тушения пожара в квартире было обнаружено тело 4-летней девочки с признаками насильственной смерти.

По версии следствия, няня девочки, Гюльчехра Бобокулова, дождавшись, пока родители со старшим ребенком покинут квартиру, совершила убийство подопечной, подожгла квартиру, покинула место происшествия, а потом сообщила о взрыве.

"В рамках уголовного дела проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза, из выводов которой следует, что Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством", — сообщает ГСУ.

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Суд 24 октября начнет рассмотрение по существу дела об убийстве ребёнка няней

15:54 13/10/2016 Хорошевский суд Москвы 24 октября приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 39-летней Гюльчехры Бобокуловой, обвиняемой в убийстве четырехлетней девочки, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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