Суд продлил арест фигуранту дела о получении взятки главой ОСБ УВД

РАПСИ

18:50 24/10/2016

МОСКВА, 24 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Мещанский районный суд Москвы продлил на один месяц срок заключения под стражу брату главы отдела собственной безопасности управления внутренних дел по ЦАО Москвы Андрея Красноперова Александру, фигуранту дела о получении взятки в крупном размере от предпринимателя в Подмосковье, сообщил РАПСИ адвокат Рубен Маркарьян.

"В пятницу в срочном порядке братьев Красноперовых привезли в Мещанский суд для продления срока стражи. О заседании нас уведомили за час до его начала. В итоге суд поздно вечером отложил заседание на сегодня, и только что суд продлил срок содержания под стражей Александру Красноперову до 26 ноября, на 1 месяц", - рассказал РАПСИ собеседник агентства.

Как уточнил Маркарьян, начальник ОСБ ЦАО Андрей Красноперов в суд пока не доставлен.

По мнению адвоката, следствие своими действиями "оказывает дополнительное давление на непризнавшихся обвиняемых".

Красноперовы обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взятке. По данным следствия, они получили от предпринимателя Павла Хорошавина 2 миллиона рублей.