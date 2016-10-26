Имам, обвиняемый в оправдании терроризма, останется под домашним арестом

Александр Санжиев, Вести FM.

20:15 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Бутырский районный суд Москвы продлил до 27 декабря срок домашнего ареста в отношении имама Махмуда Велитова, обвиняемого в публичном оправдании терроризма, сообщили во вторник РАПСИ в пресс-службе суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ранее избранной меры пресечения в отношении Велитова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, 23 сентября 2013 года Велитов, находясь в должности председателя Совета и одновременно являясь имамом религиозной организации "Ярдям", во время проведения молитв в одной из мечетей Москвы публично произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Указанная организация признана решением Верховного Суда РФ террористической и запрещенной на территории России.

Согласно заключению психолого-лингвистической судебной экспертизы, в указанной речи содержится совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности, утверждает следствие.

По мнению защиты имама, в действительности со стороны обвиняемого имело место предусмотренное канонами ислама проведение религиозного обряда в отношении усопшего мусульманина (расстрелянного неизвестными лицами).