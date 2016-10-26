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Суд приговорил бывших студентов МАДИ к 9 и 9,5 годам по делу об изнасиловании

Контекст
Теги: Половые преступления, Савеловский суд Москвы, Москва, Россия
13:46 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Евгения Соколова. Савеловский суд Москвы приговорил бывших студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского к 9 годам и 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Также судом назначен штраф Соболевскому в размере 100 тысяч рублей.

Оба фигуранта признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 3 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Соболевский также признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов посредством сети Интернет) и по части 1 статьи 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни) УК РФ.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в столичном клубе Ray Just Arena два подростка в туалете изнасиловали студентку, после чего один из обвиняемых разместил в социальных сетях видео произошедшего, снятое на камеру мобильного телефона.

О преступлении стало известно, когда в Интернет попала видеозапись, на которой и было запечатлено групповое изнасилование. В клубе в этот день проходила вечеринка по случаю посвящения в студенты для первокурсников МАДИ. Участниками преступления были сами новоиспеченные студенты. После произошедшего оба первокурсника были отчислены из высшего учебного заведения за аморальное поведение.

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Суд приговорил бывших студентов МАДИ к 9 и 9,5 годам по делу об изнасиловании

13:46 26/10/2016 Савеловский суд Москвы приговорил бывших студентов Льва Каменецкого и Станислава Соболевского к 9 годам и 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки на вечеринке-посвящении в студенты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), передаёт в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.
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