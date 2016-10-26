Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста руководителей "Ренова" и "Т Плюс"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

18:19 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера по делу о даче взятки чиновникам Республики Коми, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд 1 ноября рассмотрит ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей в отношении Ольховика и Вайнзихера", — сказала собеседница агентства.

Как сообщала пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ, органами СКР по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела в отношении бывших и действующих руководителей ЗАО "Комплексные энергетические системы" (далее — ЗАО "КЭС" (реорганизовано, правопреемником является ПАО "Т Плюс"), обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки в особо крупном размере).

Фигурантами уголовного дела являются бывший глава "Вымпелкома" Михаил Слободин, Ольховик и Вайнзихер, руководившие ЗАО "КЭС" в период с 2007 по 2014 годы. Также сообщается о наличии других, неустановленных до настоящего времени, лиц. Местонахождение Слободина устанавливается, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заочного ареста.

Согласно данным следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты, а также иные неустановленные лица, действуя в интересах ЗАО "КЭС" и аффилированных с ним организаций, передавали высшим должностным лицам Республики Коми (в настоящее время являющимся фигурантами уголовного дела о преступном сообществе экс-главы Коми Вячеслава Гайзера) в качестве взятки денежные средства и иное имущество за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Республики Коми. Деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств составила более 800 миллионов рублей. Согласно имеющейся договоренности, 38% акций ОАО "Коми энергосбытовая компания" стоимостью не менее 100 миллионов рублей, принадлежащих аффилированной с ЗАО "КЭС" оффшорной компании, путем заключения ряда последовательных сделок, перешли в собственность оффшорной компании, контроль над которой осуществляли высшие должностные лица Республики Коми.

По версии следствия, во время руководства Ольховика и Вайнзихера по их указаниям, в качестве незаконного денежного вознаграждения, на расчетные счета аффилированных взяткополучателям компаний было перечислено соответственно не менее 177 и 89 миллионов рублей.